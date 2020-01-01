أخبار برشلونة: فشل صفقة لاوتارو ونجم بايرن ميونخ التعويض!

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأربعاء 1 يوليو 2020، وكيف يجهز البلاوجرانا للدخول في سوق الانتقالات بقوة وإبرام صفقات في الميركاتو؟

مازال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

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وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتيين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأربعاء 1 يوليو 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 1 يوليو 2020:

أزمة بين سيتيين وجريزمان؟

قال كيكي سيتيين المدير الفني لنادي برشلونة إنه لن يعتذر لأنطوان جريزمان على مشاركته المتأخرة أمام أتلتيكو مدريد، مؤكدًا أنه لا سقف لميسي.

وأضاف: "أتفهم أنه من الصعب على جريزمان المشاركة في مباراة عندما يتبقى القليل من الوقت. سأتحدث معه غدًا، لن أقول آسف لأن الأمر يتعلق بالقرارات"

وتابع: "لكنني أفهم أنه قد يشعر بالسوء وأشعر بالسوء عليه لأنه شخص رائع ومحترف ويقوم بعمل جيد معنا في التدريبات وفي المباريات التي يشارك فيها"

لا تقدم في مفاوضات التجديد لألابا.. هل ينضم لبرشلونة؟

يبدو أن دافيد ألابا تزادا احتمالية مغادرته بايرن ميونخ، فوفقًا لصحيفة بيلد فإن النادي النادي لم يحرز أي تقدم بشأن التجديد مع اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا.

برشلونة مهتم للغاية بالتعاقد مع ألابا منذ مدة طويلة، فهل أتت الفرصة الآن؟ لاعب بمقدوره حل مشكلة مركز قلب الدفاع ومشكلة الجبهة اليسرى.

تعثر انتقال لاوتارو لبرشلونة

بحسب ما ذكر الصحفي الإيطالي لوكا ماركيتي فصفقة رحيل اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة قد تأجلت في الوقت الحالي.

ويسعى إنتر للحصول على قيمة الشرط الجزائي كاملة دون أي خصومات أو أقساط، وهو ما لا يستطيع الكتلان توفيره حاليًا.​

منافسة ثلاثية على موهبة مانشستر يونايتد

يتنافس إنتر ميلان مع تشيلسي وبرشلونة على ضم أنخيل جوميس موهبة مانشستر يونايتد حسب كالتشيو ميركاتو.

اللاعب انتهى عقده مع اليونايتد ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد ليرحل بشكلٍ مجاني.

رسميًا - برشلونة يعلن انضمام أرتور ليوفنتوس

أعلن نادي برشلونة عن رحيل لاعبه البرازيلي أرتور ميلو عن صفوفه لصالح نظيره يوفنتوس ، في صفقة تكون فعالة بداية من الموسم الجديد.

جاء هذا بحسب ما كشف النادي في بيان رسمي أصدره، بعدما خضع اللاعب للكشف الطبي في تورينو يوم أمس الأحد هو وميراليم بيانيتش.

وكتب برشلونة في بيانه: "توصل النادي ويوفنتوس لاتفاق بشأن انضمام أرتور ميلو للفريق الإيطالي مقابل 72 مليون يورو بالإضافة لـ 10 ملايين متغييرات".

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برشلونة يخطط لضم ميسي الجديد

بحسب Besoccer.com، فإن برشلونة بدأ في التفكير في مستقبل الفريق بعد اعتزال ليونيل ميسي الذي يقترب يومًا بعد الآخر.

وأشارت تقارير نشرت على الموقع إلى أن لاعب ريال مايوركا لوكا روميرو ينظر إليه كخليفة ميسي، وأن الكتلان يخططون للتحرك نحوه وضمه مع بداية سوق الانتقالات.

روميرو هو أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإسباني، حيث شارك وهو في عمر 15 عامًا و219 يومًا للمرة الأولى، ليكسر بذلك الرقم المسجل باسم سانسون.