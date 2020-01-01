أخبار برشلونة: عودة الدوري الإسباني تؤمن صفقة لاوتارو والسيتي يطلب سيميدو

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الإثنين 1 يونيو 2020، وكيف يجهز البلاوجرانا للدخول في سوق الانتقالات بقوة وإبرام صفقات في الميركاتو؟

مازال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

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وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الإثنين 1 يونيو 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 1 يونيو 2020:

برشلونة قد يدفع الشرط الجزائي للاوتارو مارتينيز

أشارت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية أن برشلونة قد لا يضطر إلى صفقة تبادلية مع الإنتر من أجل ضم لاوتارو مارتينيز مع بداية سوق الانتقالات.

وبحسب التقرير فإن عودة الدوري الإسباني من جديد قد تؤمن قيمة الشرط الجزائي المتواجد في عقد الأرجنتيني مع النيراتزوري، والبالغ 111 مليون يورو، وذلك بعد استكمال المبالغ المستحقة من حقوق البث.

ميسي لن يرحل من برشلونة هذا الصيف

بحسب ESPN فإن البند المتواجد في عقد ليونيل ميسي الذي يسمح له بالرحيل عن برشلونة مع بداية سوق الانتقالات قد انتهى.

وهذا يعني أن الأرجنتيني سيقضي عامًا آخر على الأقل في الكامب نو، ولا يزال البلاوجرانا حريصًا على تمديد عقده إلى ما بعد 2021.

مانشستر سيتي يقترب من توقيع سيميدو

بحسب دياريو سبورت فإن مانشستر سيتي على وشك إبرام صفقة مع ظهير برشلونة نيلسون سيميدو لانضمامه مع بداية سوق الانتقالات.

ويخوض الناديان بالفعل مفاوضات في الوقت الحالي، حيث طلب بطل الدوري الإسباني مبلغًا قدره 40 مليون يورو مقابل التخلي عن صاحب الـ26 عامًا.

بالطبع سيسعى الكتلان إلى استخدام الأموال القادمة من الصفقة إن تمت في عملية استعادة نيمار من باريس سان جيرمان وضم لاوتارو من الإنتر .

راشفورد يمنح الضوء الأخضر لبرشلونة

وفقًا لتقارير موندو ديبورتيفو فإن ماركوس راشفورد مستعد للانضمام إلى برشلونة قبل توقيع عقد جديد في مانشستر يونايتد

لم يذكر أن البلاوجرانا يرغب في ضم المهاجم في هذه الفترة مع اقتراب سوق الانتقالات، لكنه كان مطلوبًا في الكامب نو في 2018.

يوفنتوس يستفسر عن كوتينيو

أشارت توتوسبورت إلى أن يوفنتوس يفكر في دخول السباق على توقيع فيليبي كوتينيو في سوق الانتقالات.

وبحسب الصحيفة، فقد يطلبه البيانكونيري كجزء من صفقة انضمام ميراليم بيانيتش إلى برشلونة ، خاصةً وأن البلاوجرانا يرغب في التخلص من اللاعب مع عودته للفريق من بايرن ميونخ بعد انتهاء فترة إعارته هذا الصيف.