أخبار ريال مدريد: عرض جاد لبوجبا الجديد وتفكير في صيف هادئ!

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم السبت 6 يونيو 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة إينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني ، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أودريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني واضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هام للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم السبت 6 يونيو 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 6 يونيو 2020:

الكشف عن عرض ريال مدريد لضم خليفة بوجبا

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم عن تفاصيل العرض المالي الذي سيقدمه نادي ريال مدريد للحصول على خدمات اللاعب إدواردو كامافينجا من صفوف رين.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "لو 10 سبورت" والذي أكد أن اللاعب الذي يطلق عليه خليفة بوجبا، أصبح من أولويات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في صفوف الفريق الملكي.

وينوي ريال مدريد تقديم 50 مليون يورو كقيمة أساسية للصفقة لضم صاحب الـ 17 عامًا في الصيف المقبل بشكل فوري، دون تأجيل أو انتظار.

في حين يتضمن العقد المبرم بين ريال مدريد ورين عدة بنود إضافية تسمح للنادي الفرنسي بالحصول على عشرة مليون يورو إضافية حال تحققت بعض الشروط.

من أجل المستقبل.. ريال مدريد بدون تعاقدات الموسم القادم

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني، لاتخاذ خطوة حاسمة من أجل مستقبل الفريق، وذلك بعدم الإنفاق على صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ريال تأثر مع باقي الأندية على مستوى أوروبا بأزمة توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا، مما دفعه لتخفيض رواتب جميع اللاعبين.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكدت أن ريال يحاول حالياً تخفيف الضربة الاقتصادية، عن طريق توفير حوالي 200 مليون يورو من الإيرادات.

وأوضحت أن التحدي الحالي الذي وضعه فلورنتينو بيريز رئيس النادي، هو التعامل مع هذا القرار بأفضل صورة ممكنة، لحين تعافي ميزانية النادي من أزمة كورونا وغياب الأموال خلال التوقف وإقامة المباريات بدون جماهير.

ويطمح بيريز في توفير ما يقرب من ثُلث ميزانية النادي حتى شهر يناير القادم، وهو الموعد المتوقع لعودة الجماهير مرة أخرى في ملاعب إسبانيا.

ريال مدريد يقدم عرضًا لكاي هافيرتس

قدم ريال مدريد عرضًا بقيمة 80 مليون يورو لموهبة باير ليفركوزن كاي هافيرتز من أجل ضمه مع بداية سوق الانتقالات.

ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن البلانكوس قدم عرضه الأول بهذا المبلغ، لكن الفريق الألماني يأمل في الحصول على ما لا يقل عن 100 مليون يورو مقابل التخلي عن اللاعب.

كروس: أتمنى الاعتزال في ريال مدريد

أعرب توني كروس نجم فريق ريال مدريد عن أمله في اعتزال كرة القدم في صفوف النادي الملكي بعد سنوات من الآن.

وقال كروس عندما تم سؤاله عن إمكانية اللعب في الدوري الأمريكي: "لا أفضل ذلك، فهذا لا يتسق مع طريقة تعاملي مع الأمور بشكل عام".

وأضاف: "عقدي مع ريال مدريد لا يزال به ثلاث سنوات وتلك مدة كبيرة للغاية، وأنا أنوي أن أستمر في عقدي حتى النهاية، وسيكون عمري وقتها 33 عامًا".

وأردف: "عندما أصل لتلك المرحلة سأفكر في الخيارات المتاحة، ربما أستمر مع الفريق أو أنهي مسيرتي، لكنني بكل تأكيد سأحب الاعتزال في ريال مدريد".

وأنهى تصريحاته: "أثق في قدراتي بشكل واضح، وذلك يجعلني أكثر هدوءًا، أنا لا أتعصب فوق أرضية الملعب أبدًا، وذلك يمنحني المزيد من الإيجابية".

زيدان باقٍ حتى لو فشل في الفوز بالبطولات

قالت إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية إنّ رئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريز، يضع ثقته في زيدان ولن يقوم بإقالته حال خرج الفريق دون تحقيق أي لقب في الموسم الحالي.

وأشارت الإذاعة إلى أنّ توديع مسابقة كأس ملك إسبانيا في ربع النهائي أمام ريال سوسييداد والتأخر في ترتيب الليجا لصالح برشلونة لن يؤثر على قرار بيريز.

ويود رئيس النادي الملكي من زيدان الاستمرار حتى نهاية عقده على أقل تقدير ولذلك فإن مستقبل زيدان غير مهددًا.