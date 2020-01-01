أخبار انتقالات ريال مدريد: حسم صفقة فان دي بيك وإعارة خاميس مرفوضة

تعرف على أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 19 يناير 2020، وما هي آخر الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام لكتيبة زيدان في سوق انتقالات شتاء 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قوي للغاية الصيف الماضي، حيث تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق، لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

وبعد انتهاء النصف الأول من الموسم يُمكن تحديد مشاكل الفريق الملكي في عدة مراكز أهمها وسط الملعب ومركز المهاجم، فرغم المجهود الكبير الذي يقدمه كريم بنزيما إلا أن الفريق مازال يحتاج إلى مهاجم يستطيع أن يرفع معدل الأهداف أكثر خاصة في ظل المنافسة الشرسة على الدوري الإسباني هذا الموسم مع برشلونة بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا

في نفس السياق أشارت الصحافة الإسبانية أن هناك محادثات بين زين الدين زيدان وفلورنتينو بيريز حول بعض الصفقات في سوق الانتقالات الشتوية يحتاج إليها الفريق الملكي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات ريال مدريد اليوم الأحد 19 يناير 2020، وما هي اهتمامات الملكي في هذه الفترة، قبل سوق الانتقالات الشتوية

أخبار ريال مدريد في سوق الانتقالات اليوم الأحد 19 يناير 2020

أسطورة ليفربول يحذر من رحيل ماني لريال مدريد

حذر نجم ليفربول السابق جيسون ماكاتير في عموده في راسينج بوست من انتقال ساديو ماني إلى ريال مدريد، سواءً في سوق الانتقالات الحالية أو ميركاتو الصيف القادم.

وقال أسطورة الريدز: "بالتأكيد استطيع تفهم أسباب تحرك الملكي من أجل السنغالي في الصيف، وسأتفهم قراره إذا غادر".

وتابع: "أرى أن ماني يرغب في خوض مغامرة جديدة ووضع أمامه بعض التحديات لكسرها، وعلى ليفربول ويورجن كلوب تفهم حقيقة أن اللاعب لتجديد الطموح بداخله".

واستطرد: "ما أريد قوله أن رحيل ماني سيكون خطوة للوراء، فهو لا غنى عنه خاصةً مع وصوله لقمة عطائه".

ريال مدريد يسعى للتخلص من خاميس رودريجيز نهائيًا

أشارت صحيفة ماركا إلى أن ريال مدريد لا يريد رحيل خاميس رودريجيز على سبيل الإعارة في سوق الانتقالات الحالية، وأنه يفضل بيعه بشكلٍ نهائي.

وكانت العديد من الأندية قد تواصلت مع إدارة الملكي من أجل ضم الكولومبي على سبيل الإعارة، إلا أن جميع العروض قوبلت بالرفض.

ولم يظهر خاميس مع ريال مدريد إلا في 7 مناسباتٍ فقط منذ بداية الموسم الحالي، وهو ما يعبر عن خروجه من حسابات زين الدين زيدان نهائيًا ورغبة البلانكوس في التخلص منه.

ريال مدريد يتقدم خطوة على مانشستر يونايتد في صراع فان دي بيك

أشارت صحيفة ديلي ستار إلى أن ريال مدريد سبق مانشستر يونايتد نحو فان دي بيك في سوق الانتقالات الحالية.

ويرغب الشياطين الحمر في ضم الهولندي من أياكس، لكن على ما يبدو أن الصفقة قد انتهت لصالح الملكي بما يقارب 47 مليون جنيه إسترليني.

وسجل فان دي بيك 8 أهدافٍ في 26 مباراة له في جميع المسابقات طوال مسيرته مع الكبير الهولندي، لكن أهميته لا تكمن في تسجيل الأهداف، بل في أهميته في وسط ميدان أي فريق في العالم.

ريال مدريد يحسم صفقة فان دي بيك

بحسب صحيفة ماركا الإسبانية فإن ريال مدريد قد حسم صفقة انضمام فان دي بيك في سوق الانتقالات الحالية، وذلك بعد الاتفاق مع أياكس على جميع الشروط.

وقد كلف الهولندي خزائن الملكي مبلغ يتخطى 50 مليون يورو، لكن الانتقال لن يتم إلا في الصيف القادم حسب رغبة نجم وسط الميدان، الذي يرغب في انهاء الموسم مع فريقه قبل التفرغ لحلم الانضمام للميرينجي.

الإنتر يُخطط للتعاقد مع مودريتش في الميركاتو الصيفي

بدأ نادي الإنتر إتخاذ خطوات جديدة في أفكار بناء الفريق لإستمرار المنافسة على لقب الدوري الإيطالي والعودة مُجدداً للظهور بشكل أقوى في دوري أبطال أوروبا خلال المواسم القادمة .

أنطونيو كونتي رفع المعنويات بالفريق والجماهير كثيراً خلال هذا الموسم خاصة مع المنافسة القوية أمام نادي يوفنتوس، وفكر مسئولي الإنتر في ضم النجم الكرواتي لوكا مودريتش من ريال مدريد خلال الصيف القادم .

الجدير بالذكر أن النجم الكرواتي لديه عروض كثيرة من الدوري الأمريكي بعقود خيالية لكنه مازال لم يصل إلى قراره الأخير بالرحيل عن ريال مدريد.

كوليبالي على رادار ريال مدريد

يُعاني ريال مدريد من بعض المشاكل الدفاعية خلال الموسم الحالي مما دفع زين الدين زيدان للبحث عن مدافع لسد هذه الثغرة .

وتوجهت الأنظار نحو مدافع نابولي السنغالي كوليبالي لمحاولة التوقع معه خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، ولايوجد عرض رسمي حتى الان فالأمر مازال في طور التفاوض .