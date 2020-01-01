ما هو راتب أحمد فتحي مع بيراميدز؟ وما هي مدة العقد؟

بعد انتقال أحمد فتحي من الأهلي إلى بيراميدز في أولى صفقات سوق الانتقالات الكبرى في الدوري المصري، ما هو الراتب الذي سيتحصل عليه الجوكر؟ وما مدة عقده؟

أحمد رضوان | تويتر

في السويعات الأخيرة من مساء اليوم السبت 11 أبريل 2020، أعلن نادي بيراميدز التعاقد مع نجم النادي الأهلي أحمد فتحي مدشنًا بداية قوية لسوق الانتقالات الصيفية لعام 2020 في الدوري المصري .

سينتهي عقد فتحي مع الشياطين الحُمر في نهاية الموسم المتوقف حاليًا بسبب فيروس كورونا، وقد حاولت إدارة المارد الأحمر الإبقاء على نجمها وبدأت التفاوض معه في وقتٍ سابق، لكن وجهات النظر لم تتقارب، ولم يصل اللاعب والفريق لنقطة تلاقي تبقيه بين جدران القلعة الحمراء.

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تسببت هذه الأزمة بين أحمد فتحي والنادي الأهلي إلى نشوب خلاف بين اللاعب ووكيل أعماله نادر شوقي، وهو ما أدى إلى انفصالهما وتوقف جميع الأعمال بينهما.

بعد هذه الأزمة إعلان الانفصال بين اللاعب والفريق من جهة، وبينه وبين وكيل أعماله من جهةٍ أخرى، خرجت أخبار تشير إلى اقتراب انضمام فتحي لصفوف نادي بيراميدز مع فتح سوق انتقالات الصيف، وهو ما لم يتم تأكيده إلا اليوم بعد أن خرجت أخبار تشير إلى أن الصفقة لم تتم، وهو ما اضطر الفريق إلى الإعلان عن ضم ظهير أيمن النادي الأهلي ومنتخب مصر.

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ما هو راتب أحمد فتحي مع بيراميدز؟

عرض الأهلي حوالي 11 مليون جنيهًا في الموسم من أجل التجديد مع أحمد فتحي، لكن الجوكر رفض العرض وقرر الرحيل، وهو ما أدى إلى استياء الكثير من عشاق القلعة الحمراء.

🔴أحمد فتحي لاعب الأهلي المنتخب لم يتوصل إلى اتفاق مع الأهلي بعد العرض الذي قدمته إدارة القلعة الحمراء ووصل إلى 11 مليون جنيه في السنة.



تشير بعض التقارير أن بيراميدز قدم له ما يقرب من 16 مليون. pic.twitter.com/zm3T29jg7h — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 11, 2020

لم يعلن بيراميدز عن تفاصيل عقد فتحي حتى الآن، لكن هناك بعض التقارير التي تشير إلى أن نجم منتخب مصر سيحصل على 16 مليون جنيهًا في الموسم الواحد مع فريقه الجديد، وهو ما لم يتم تأكيده أو نفيه من أي طرفٍ حتى الآن.

ما هي مدة عقد أحمد فتحي مع بيراميدز؟

كما سبق وذكرنا، لم يعلن نادي بيراميدز عن تفاصيل عقده مع أحمد فتحي حتى الآن، لكن منتظر أن تظهر التفاصيل تباعًا في الأيام المقبلة.

لكن بعض التقارير تشير إلى أن عقد فتحي سيمتد إلى 3 مواسم، وما يؤيد هذه الأخبار رغبة نجم منتخب مصر في المشاركة في كأس العالم 2022 رغم تقدمه في العمر.