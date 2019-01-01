تقارير: الوحدة يحدد سعر أحمد عبده للبيع

هل يضمه الشباب؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تلقى أحمد عبده، مهاجم فريق نادي الوحدة، عروضًا خلال الفترة الماضية، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أحمد عبده ظهر بمستوى رائع رفقة الوحدة الموسم الماضي، حيث كان واحدًا من العناصر الأساسية بالفريق.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى إدارة الوحدة حددت مبلغ 6 ملايين ريال، ثمنًا نهائيًا أمام الفرق التي ترغب في الحصول على أحمد عبده.

وتقدمت 3 أندية بعروضٍ خلال الفترة الحالية لضم أحمد عبده، أبرزها عرض من الشباب بلغت قيمته 3 ملايين ريال سعودي، بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب.

إدارة الوحدة تبحث عن أقصى استفادة من بيع أحمد عبده خلال الفترة الحالية، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم المقبل.

وشارك أحمد عبده مع الوحدة الموسم الماضي في 25 مباراة، بواقع "1234 دقيقة"، استطاع خلالها أن يسجل 7 أهداف ويصنع هدف وحيد.