رسميًا - أبها يتعاقد مع عدنان فلاته لمدة موسم واحد
أعلن نادي أبها، عن التعاقد مع عدنان فلاته، الظهير الأيس، لمدة موسم واحد، بداية من الموسم المقبل.
فلاته سبق له ولعب للعديد من الأندية، أبرزها الاتحاد والنصر والوحدة والفتح والتعاون والقادسية.
ونشر الحساب الرسمي لنادي أبها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بيانًا رسميًا، يعلن خلاله التعاقد مع عدنان فلاته.
📝| وقعت إدارة #نادي_ابها عقداً احترافياً مع اللاعب الظهير الأيسر #عدنان_فلاته لمدة موسم رياضي واحد .#تعاقدات_ابها pic.twitter.com/zRlTNQSf0Q— نادي أبها السعودي (@abhaFC) August 7, 2019
وأعرب عدنان فلاته عن سعادته بالانضمام إلى صفوف أبها، للمشاركة في الدوري السعودي للمحترفين بداية من الموسم المقبل.
ويشارك فريق أبها الموسم المقبل في الدوري السعودي للمحترفين، بعد صعوده الموسم الماضي من دوري الدرجة الأولى.
ويستعد أبها للموسم الجديد، بتدعيم صفوفه بلاعبين مميزين، بهدف الاستمرار الموسم المقبل في دوري المحترفين.