"سوف يتوجك الله بكأس العالم".. أسطورة البرازيل يرفع القبعة لميسي

الاعترافات تتوالى بمستوى الأرجنتيني المذهل

أجبر أداء الأرجنتيني ليونيل ميسي الأسطوري في كأس العالم 2022 أحد أهم أساطير البرازيل على الاعتراف بأنه سيشجع الألبيسليستي في النهائي المرتقب على ملعب لوسيل.

ريفالدو، الذي حصل مع البرازيل على كأس العالم 2002، كتب عبر حسابه على إنستجرام: "لم نعد نملك في الكأس البرازيل أو نيمار، لن نراهم في النهائي، لذلك سأبقى مع الأرجنتين".

وأضاف: "لا كلمات من أجلك يا ليونيل ميسي أكثر من أنك استحققت البطولة العالمية من قبل، الله يعلم كل شيء وسوف يتوجك الأحد".

وأردف: "أنت تستحق هذا اللقب بسبب الشخص الذي أريتنا إيه وكرة القدم الرائعة التي لطالما لعبتها، أرفع لك القبعة وأتمنى أن يباركك الله".

الاعترافات تتوالى من شتى أنحاء العالم بما يقدمه ليونيل ميسي في تلك النسخة الاستثنائية من كأس العالم، خصوصًا بعد التألق المبهر أمام كرواتيا وقيادة الأرجنتين إلى النهائي السادس في تاريخها بكأس العالم.