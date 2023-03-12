"سوف نسحقهم"..اعتراف مثير من نجم ريال مدريد بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال

ماذا قال؟

اعترف النجم الكرواتي لوكا مودريتش، ببعض الرسائل التي قالها لزملائه في ريال مدريد خلال بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2021-2022.

وعرضت منصة "+ Apple TV" الجمعة الماضية فيلم وثائقي عن ريال مدريد حيث تسلط الأضواء فيه على لحظات لم يسبق لها مثيل من الموسم المذهل للفريق الأبيض.

وتعرض فريق ريال مدريد لهزيمة في ذهاب دور الـ16 ضد باريس سان جيرمان وفاز الفريق الباريسي بنتيجة 1-0 في ملعب حديقة الأمراء، وتعرض الفريق الملكي لانتقادات قوية قبل أن يتوج في النهاية بلقبه الرابع عشر.

وقال مودريتش: "كان علينا التغيير ولكن على الرغم من عدم اللعب بشكل جيد وأنهم كانوا أفضل عندما غادرت الملعب أخبرت كارفاخال أننا سنسحقهم في مباراة العودة".

مودريتش هو أحد أبطال الفيلم الوثائقي ولم يتردد في الكشف عن بعض الكلمات التي قالها لأول مرة لكارفاخال بمجرد استبداله في الدقيقة 82 قائلًا: "سوف نسحقهم في مباراة العودة ".

وحقق بالفعل ريال مدريد فوزًا كبيرًا في الإياب بنتيجة 3-1، على ملعب سانتياجو برنابيو، ونشر الفريق الملكي فيديو على موقع التواصل الاجتماعي الخاصة به يظهر خلاله لوكا مودريتش وهو يحتفل بالفوز مع زملائه.