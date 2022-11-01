"سوف نحطمك" .. فيدال يحذر ريال مدريد برسالة عنيفة!

وجه التشيلي أرتورو فيدال نجم خط وسط نادي فلامنجو البرازيلي رسالة تحذير إلى ريال مدريد الإسباني، في أعقاب فوز فريقه بلقب بطولة كوبا ليبرتادوريس 2022.
ومع وجود مواجهة محتملة بين ريال مدريد وفلامنجو في كأس العالم للأندية، فإن لاعب برشلونة السابق قرر توجيه رسالة خاصة إلى النادي الملكي.
وفي خضم احتفالات فلامنجو بالفوز على أتلتيكو باراناينسي في نهائي كوبا ليبرتادوريس بهدف دون رد، صرخ فيدال: "ريال مدريد، سوف نحطمك".
ويعد ريال مدريد هو ثاني أكثر نادي واجهه فيدال في مسيرته الطويلة في الملاعب، وتمكن من تحقيق أربعة انتصارات ومثلها من التعادلات، لكنها تعرض للهزيمة في ثماني مناسبات.
ورغم احتفالات فلامنجو الصاخبة بالفوز بلقب كوبا ليبرتادوريس، إلا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لم يعلن بعد عن موعد ومكان إقامة النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية.
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