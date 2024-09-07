"تجربة السوشي ومانشيني أخو جاياردو" .. تعليق ساخر من وليد الفراج وضيفه على تراجع منتخب السعودية

مقارنة ساخرة على الهواء

تسببت نتائج المنتخب السعودي، تحت قيادة الإيطالي روبيرتو مانشيني، في حالة جدل بالإعلام الرياضي، خصوصًا بعد التعثر الأخير في تصفيات المونديال.

وكان الأخضر قد ظهر بمستوى غير جيد وتعادل بنتيجة (1-1) أمام إندونيسيا في جدة ضمن الجولة الأولى من المرحلة الثالثة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وطرح الإعلامي السعودي الشهير وليد الفراج هذه القضية للنقاش، عبر برنامجه "أكشن مع وليد"، على فضائية "أكشن MBC"، حيث انتقد عبد العزيز الزلال قرار اتحاد الكرة بالاستعانة بمدرب إيطالي لقيادة المنتخب الأولمبي السعودي، رغم عدم ظهور المنتخب الأول بمستوى جيد مع مدرب من نفس المدرسة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وانفعل الفراج، قائلًا: "أتعجب من هذه الاختيارات، هذا يبدو وكأن شخص يريد أكل السوشي لمجرد أنه يريد خوض تجربة جديدة".

ومازح الفراج، ضيفه عبد الله فلاتة، لاعب الاتحاد السابق، عندما سأله: "هل مانشيني يشبه مدرب العميد السابق جاياردو"، ليرد فلاتة: "لا يوجد أسوأ من جاياردو، مانشيني أفضل بكثير".

وعلق الزلال على هذه المقارنة، قائلًا: "جاياردو ومانشيني .. سعيد أخو مبارك"، وهو مثل سعودي شهير يذكر للحديث عن شخصين أخوين في الخداع واستغفال الآخرين.