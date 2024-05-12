معركة الوصافة.. نبأ سعيد لبرشلونة قبل مواجهة سوسيداد

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تلقى برشلونة نبأ سعيدًا قبل مواجهة ريال سوسيداد، غدًا الإثنين، في إطار مباريات الجولة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويحتل الفريق الكتالوني المركز الثالث برصيد 73 نقطة، بفارق نقطتين خلف جيرونا، الذي خاض مباراة أكثر، بينما يأتي سوسيداد في المركز السادس برصيد 54 نقطة.

وأعلن المدير الفني لريال سوسيداد إيمانول ألجاوسيل، قائمة فريقه لمواجهة برشلونة خارج الأرض على ملعب مونتجويك، والتي شهدت غيابات عديدة بداعي الإصابة.

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وخرج من قائمة سوسيداد لمواجهة برشلونة كل من "مارتن زوبيميندي، وخافي جالان، وآيهين مونيوز، وإيجور زوبيلديا، وكارلوس فيرنانديز".

ويحتاج برشلونة إلى الفوز في موقعة الغد؛ من أجل استعادة المركز الثاني، الذي يؤهله لخوض مباريات كأس السوبر الإسباني الموسم المقبل، بعد خرج خالي الوفاض هذا الموسم.