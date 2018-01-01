سوزانا دينيدج تتراجع وتضع رابطة البريميرليج في ورطة

رابطة البريميرليج عادت للمربع رقم 0 من جديد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تراجعت سوزانا دينيدج عن قرارها قبول منصب الرئيس التنفيذي لرابطة البريميرليج.

وكانت سوزانا التي تشغل منصبًا مهمًا في مؤسسة ديسكفري قد وافقت على قبول المنصب في نوفمبر الماضي على أن تبدأ مهام عملها بداية العام القادم، لكنها تراجعت بشكل مفاجئ عن قراراها اليوم لتضع رابطة الدوري الإنجليزي في ورطة كبيرة.

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إذ ستعود الرابطة للبحث عن شخص جديد يشغل هذا المنصب ويخلف ريتشارد سكودامور الذي يتولى الرئاسة التنفيذية للرابطة منذ 19 عامًا وتقدم باستقالته في يونيو الماضي.

وقالت الرابطة في بيان مقتضب نشرته صحيفة ميرور الإنجليزية "على الرغم من التزامها تجاه رابطة البريميرليج خلال نوفمبر الماضي، أبلغت سوزانا دينيدج لجنة المرشحين بأنها لن تتولى منصب الرئيس التنفيذي".