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سوريانو يصل الرياض للتفاوض مع إدرة الهلال

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Getty Images
إدارة الزعيم الهلالي تسعى لإنهاء إجراءات التوقيع الهلال

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

وصل صباح اليوم إلى الرياض المهاجم الإسباني جوناثان سوريانو من أجل التفاوض مع مسؤولي الهلال قبل التوقيع للفريق بشكل رسمي.

وتداولت جماهير الفريق الهلالي صورة للاعب صباح اليوم عند وصوله إلى الرياض من أجل التفاوض مع مسؤولي الزعيم

 وبحسب صحيفة "الجزيرة"، فأن إدارة الزعيم الهلالي تسعى لإنهاء إجراءات التوقيع الهلال، حيث من المنتظر قيده في قائمة الفريق شهر يناير المقبل .

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وكانت إدارة الهلال قد عاودت فتح باب التفاوض مع اللاعب الإسباني جوناثان سوريانو، والذي تم تداول اسمه على طاولة النادي خلال الأسابيع الماضية.

عودة مسؤولي الهلال للتفاوض مع اللاعب، يأتي عقب انتهاء علاقته بنادي بكين غوان الصيني، حيث أصبح اللاعب حراً في التوقيع لأي نادٍ.

ويرغب المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس في ضم مهاجم مميز في الخط الأمامي، بجانب اللاعب جوميز، في ظل عدم القناعة الكاملة بالثنائي عمر خربين وجيليمن ريفاس.

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