"ليس سوبر مان أو روبوت" .. ديشان يتحدث إلى جماهير ريال مدريد لرفع الضغط عن مبابي

"لقد سجل كيليان الأهداف دائمًا وسيسجلها"

يرى ديدييه ديشان، مدرب منتخب فرنسا، أن كيليان مبابي لاعب ريال مدريد وقائد منتخب الديوك، لم يكن في حاجة لتسجيل أهداف بالليجا من أجل إثبات قدراته لدى جماهير النادي الملكي.

ورغم تسجيله هدف في مباراته الأولى مع الريال في شباك أتالانتا الإيطالي بالسوبر الأوروبي، إلا أنه عانى خلال أول 3 مباريات للفريق في الليجا، قبل أن يزيل شكوك الجماهير بهدفين في مباراة ريال بيتيس الأخيرة.

ودعم ديشان، لاعبه مبابي للتعامل مع الضغط الواقع على كتفيه في الريال، قائلًا: "ليس لدي أي سبب للشعور بالارتياح بعد هدفي مبابي، أنا سعيد من أجله، حتى لو كان قد سجل بالفعل في المباراة الأولى في البطولة الأوروبية".

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وأضاف مدرب فرنسا في مؤتمر صحفي: "اعتاد كيليان على ذلك في حياته اليومية، فهو يضع معايير عالية جدًا لنفسه، ولم يكن مدربه كارلو أنشيلوتي قلقًا لقد سجل كيليان الأهداف دائمًا وسيسجلها".

ولم يكافح مبابي في بدايته مع ريال مدريد فحسب، حيث فشل الفائز بالحذاء الذهبي لكأس العالم 2022 في إظهار مستواه المعتاد بقميص فرنسا في بطولة أمم أوروبا 2024، إذ سجل قائد فرنسا هدفًا وحيدًا من ركلة جزاء.

وتابع: "من الواضح أن مبابي ليس في أفضل حالاته بعد، لكنه ليس روبوت أو (سوبر مان). لديه قدرة كبيرة على استيعاب كل ما يحدث داخل وخارج الملعب تكون مهمة".

يذكر أن منتخب فرنسا، يستعد لمواجهة إيطاليا وبلجيكا، يومي 6 و9 سبتمبر الجاري، في الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.