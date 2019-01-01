سوبر كلاسيكو محبط بين ريفر بليت وبوكا جونيورز

تعادل سلبي محبط بين كل من ريفر بليت وبوكا جونيورز في الجولة الخامسة من دوري السوبر الأرجنتيني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أقيمت اليوم مباراة الجولة الخامسة من الدوري الأرجنتيني بين الثنائي ريفر بليت وبوكا جونيورز على ملعب المونومينتال الخاص بالريفر.

وتسببت المباراة في حالة إحباط كبيرة في ظل قلة الفرص وضعف المستوى الذي ظهر عليه الفريقين، وهو ما بدا واضحًا على وجوه جماهير الفريقين.

أجواء من 🔥 في السوبر كلاسيكو! 🤩 pic.twitter.com/ginHdPWSWV — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 1, 2019

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث لم ينجح أيًا منهما في هز شباك الآخر بعد ٩٠ دقيقة خاضها نجوم الفريقين بأرض الملعب.

ورغم قلة الأحداث الهامة في المباراة وانعدام الأهداف غلب اللون الأصفر على طبيعتها ، حيث أشهر الحكم راباليني البطاقة الصفراء ثماني مرات خلال الـ ٩٠ دقيقة.

وتلقى نجوم الضيوف بوكا جونيورز البطاقة الصفراء ست مرات مقابل بطاقتين فقط لأصحاب الأرض الذي اختتموا المخالفات التي استعدت إشهار الحكم للبطاقات الملونة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بوكا جونيورز للنقطة رقم ١١ في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الأرجنتيني بينما ارتفع رصيد ريفر بليت للنقطة الثامنة في المركز الـ ١٠.