سوبر بيلينجهام .. ريال مدريد يهرب من السقوط أمام سيلتا فيجو بهدف قاتل

قطار ريال مدريد يواصل التقدم في الليجا بفضل بيلينجهام...

نجح ريال مدريد في تحقيق فوزًا هامًا على حساب سيلتا فيجو، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب بلايدوس، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وبهذا الفوز يواصل ريال مدريد تربعه على صدارة ترتيب الليجا بالعلامة الكاملة من ثلاث مباريات، بينما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.

شوط المباراة الأول كان هادئًا، انحصر فيه اللعب في وسط الملعب، دون خطورة من الفريقين، مع تكتل دفاعي من أصحاب الأرض أمام هجمات ريال مدريد.

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وفي الدقيقة الرابعة، نجح أصحاب الأرض في هز الشباك للمرة الاولى عن طريق اللاعب لارسين، ولكن بعد احتجاج لاعبي ريال مدريد على الحكم، لجأ إلى تقنية الفيديو، ووجد تدخل على الحارس كيبا في بداية الهجمة، وألغى الهدف.

وبعد مرور عشر دقائق من الشوط الأول، سقط فينيسيوس جونيور، أرضًا بعد شعوره بانزعاج عضلي نتيجة هجمة مرتدة سريعة، وتلقى العلاج اللازم لإكمال المباراة، ولكنه سقط مرة أخرى في الدقيقة 18، ليغادر الملعب ويشارك خوسيليو بدلًا منه.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بثلاث دقائق، نجح البديل خوسيلو في تسجيل هدفًا لريال مدريد، ولكن الحكم قرر الغائه لوجود حالة تسلل.

الشوط الثاني لم يختلف كثيرًا عن الأول، إذ سيطر ريال مدريد، ولكن دون خطورة حقيقية، حتى الدقيقة 68 عندما احتسب الحكم ركلة جزاء للميرينجي.

تقدم رودريجو لتنفيذ ركلة الجزاء، ولعبها بقوة على يسار المرمى، ولكن حارس مرمى سيلتا فيجو، يتألق ويتصدى لها، ثم يحولها الدفاع سريعًا إلى ركنية.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81، بعد ركنية من الجانب الأيمن، وصلت إلى خوسيلو الذي هيئها برأسه إلى بيلينجهام، الذي وضع الكرة في الشباك برأسية قوية.