سواريز يوجه رسالة تحذيرية إلى تشافي: لا تأتي لتدريب برشلونة الآن!

تصريحات لسواريز عن برشلونة

وجّه لويس سواريز، لاعب أتلتيكو مدريد، رسالة تحذيرية إلى تشافي هيرنانديز من القدوم لقيادة برشلونة خلفًا لرونالد كومان، كما تحدث عن جافي وأنسو فاتي وإمكانية اللعب بجوار ليونيل ميسي في المستقبل.

سواريز كشف كواليس حواره مع رونالد كومان العام الماضي والذي أخبره فيه بالرحيل عن النادي الكتالوني.

وكان صاحب الـ34 عامًا قد سجل في مرمى برشلونة يوم السبت الماضي ليقود أتلتيكو مدريد لصدارة الدوري الإسباني مناصفة مع ريال مدريد.

وقال سواريز في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "رأيت برشلونة في مباراة السبت الماضية وكأنهم بلا روح، الصورة وحدها كافية ورؤية زملائك السابقين بهذه الطريقة أمر يجرحني. أتمنى من الجمهور الصبر لتصحيح الوضع ومع الوقت سوف يتعاقدون على لاعبين على أعلى مستوى فهو لا يزال أحد أكبر الفرق في العالم".

وتابع: "بدلت القميص مع جافي لأنّه لاعب صغير السن ويلعب بشكل رائع مع الفرق الأول وكنت بحاجة لأوجه له التهنئة على ما قدّم، من قبل طلب مني الحصول على قميصي وتبادلت معه".

أحد هدافي برشلونة عبر التاريخ تحدث عن إمكانية تدريب تشافي هيرنانديز للفريق بقوله: "لو جاء الآن دون مشروع واضح وأزمة مالية كبيرة فسوف يضع أسطوريته تحت الخطر، كما أنّه يمتلك أصدقاء في غرفة الملابس. ورغم ذلك فهو أحد المرشحين المناسبين ويعرف كل شيء عن الفريق والطرق الأفضل لقيادته نحو المسار الصحيح".

وأردف متحدثًا عن أنسو فاتي: "وضع الضغط على لاعب لا يزال بعمر 19 عامًا خطأ كبير، فهو لن يكون قادرًا على حمل الفريق بمفرده وهذا يحتاج على تكاتف الجميع".

واختتم: "اللعب مرة أخرى بجوار ميسي؟ لا أحد يعرف ما الذي قد يحدث في المستقبل، ربما خلال عام أو أثنين أو ثلاثة يتواجد ليو في فريق انضم له أيضًا، كل شيء وارد الحدوث".

جدير بالذكر أنّ جوان لابورتا، رئيس برشلونة، عزز الثقة في كومان وأكد استمراره مع الفريق.

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