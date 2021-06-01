سواريز يعلق على توقيع برشلونة مع أجويرو!

الأوروجوياني لويس سواريز يعلق على توقيع برشلونة مع سيرخيو أجويرو بعد التخلي عنه بعام واحد.

علق النجم الأوروجوياني لويس سواريز هداف أتلتيكو مدريد على توقيع برشلونة مع الأرجنتيني سيرخيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي السابق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سواريز ونقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، وأكد خلالها أن أجويرو سيضيف الكثير لبرشلونة، والعكس صحيح.

وقال سواريز: "مواجهة الأفضل دومًا هي التحدي الأهم، وأجويرو لديه الكثير من التاريخ في كرة القدم العالمية".

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وأضاف: "في كل مكان لعب فيه أجويرو ترك بصمة واضحة، واللعب الآن بجوار الأفضل في العالم سيضيف له الكثير".

وأكمل: "أجويرو يعرف ميسي جيدًا، وقابلته من قبل في حفل شواء مع ليو، وأنا سعيد من أجله ومن أجل انضمامه لبرشلونة، لأنه أحد اللاعبين العظماء".

وكان سواريز قد غادر برشلونة في الصيف الماضي متجهًا لأتلتيكو مدريد حيث حقق لقب الدوري الإسباني مع الفريق العاصمي في الجولة الأخيرة.

جدير بالذكر أن أجويرو كان قد وقع لبرشلونة بشكل مجاني عقب انتهاء تعاقده مع فريقه السابق مانشستر سيتي.