سواريز يستبعد فكرة اللعب مع ميسي في المستقبل!

لن نرأهم سويًا من جديد!

استبعد لويس سواريز مهاجم برشلونة وأتلتيكو مدريد السابق، اللعب من جديد رفقة ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، رغم ارتباط اسم الثنائي بالانضمام إلى نادي إنتر ميامي في المستقبل.

الثنائي تشاركا سنوات رائعة مع برشلونة بين 2014 و 2020، وسجل سواريز وميسي وحدهما 864 هدفًا في 1،057 مباراة مع البلوجرانا، وفازوا بعدد من الألقاب الكبرى.

يلعب ميسي الآن مع باريس سان جيرمان وتبقي عام على نهاية عقده، بينما يعتبر سواريز لاعبًا حرًا بعد رحيله عن أتليتكو ​​مدريد ورفض فرصة الانضمام إلى ريفر بليت.

سواريز يرد على مسألة مشاركة ميسي نفس الفريق

عندما سُئل المهاجم الأوروجوياني مؤخرًا عن احتمال الاستمتاع بشراكة أخرى مع ميسي في فلوريدا لم يبد سواريز متفائلًا.

وقال سواريز"العب مع ميسي في إنتر ميامي؟ هذا ليس حقيقيًا يقال الكثير من الأشياء، نحن اللاعبون لا نستطيع أن نخرج 24 ساعة في اليوم لننكر ما يقولونه نتركهم يتحدثون ليو له مستقبله في باريس ثم لا أعرف أين يريد أن ينهي مسيرته".

وأضاف: "لدي مشروعي وهو على المستوى الرياضي أناقشه مع عائلتي".

وواصل: "من الطبيعي أن نعيش في برشلونة لأننا أصدقاء والعائلات أصدقاء لكن من قال إنه هناك فكرة لآن نلعب معًا من جديد".

وأتم حديثه: "الصحافة تتحدث كثيرًا حتى تبيع أكثر".