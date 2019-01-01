سواريز يروي تفاصيل انتقاله لإنتر وتحقيق حلم الطفولة

المدافع البرتغالي انتقل من ساوثهامبتون إلى إنتر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية ويبدو متحمساً للاستمرار

اعترف سيدريك سواريز مدافع ساوثهامبتون المُعار إلى إنتر، أنه كان يحلم دائماً باللعب للنادي الإيطالي.

صاحب الـ27 عاماً انضم لإنتر قادماً من ساوثهامبتون بالميركاتو الشتوي الماضي، في صفقة إعارة حتى نهاية الموسم.

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الدولي البرتغالي قال عن هذه الخطوة:"كنت في لندن أثناء سماعي الأنباء عن مفاوضات إنتر أثناء فترة أجازتي".

وأضاف:"وجدت اتصالاً من وكيل أعمالي وعلمت وقتها باهتمام حقيقي بالتعاقد معي".

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وتابع:"أول شيء فعلته هو التواصل مع جواو ماريو صديقي منذ فترة طويلة، وأخبرني تحمسه للعب معي في إنتر".

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وأما عن قصة تشجعيه لإنتر:"عندما كنت صغيراً حرصت على الاحتفاظ بالعديد من المتعلقات التي تخص إنتر، لأنه نادي مهم جداً وتابعته لسنوات طويلة".

عقد إعارة سواريز من ساوثهامبتون لإنتر يتضمن بند شراء، وعلى الأرجح سيتم تفعيله لنية تخلي النيراتزوري الكرواتي سيمي فرساليكو.