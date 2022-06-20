سواريز يرفض المقارنة مع نونيز: سيكتب قصته الخاصة

لويس سواريز نجم ليفربول السابق يتحدث عن الصفقة الأغلى!

أكد لويس سواريز نجم فريق ليفربول على صعوبة إجراء المقارنة بين اللاعبين في كرة القدم مع الحديث عن وضع اللاعب داروين نونيز المنضم حديثًا للريدز.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها لصالح صحيفة "ديلي ميرور"، وأكد خلالها أن اللاعب يملك إمكانات كبيرة، لكنه رفض مقارنته بنفسه.

وقال سواريز: "هو لاعب أوروجوياني ومهاجم وهنا تتوقف المقارنة، هو مميز للغاية ولا يحتاج لأن تتم مقارنته بأي لاعب آخر".

وأضاف: "هو سيلعب لأحد أعظم الأندية مع أحد أفضل المدربين في العالم ومع لاعبين يستطيع التعلم منه وسط جماهير مميزة".

وأردف: "أستطيع التواجد لمنحه النصيحة حول إنجلترا وطريقة اللعب هناك، لكنني لا أعتقد أنه في حاجة إلى ذلك، وسيترك موهبته تتحدث عنه".

وأنهى تصريحاته مؤكدًا إنه لا يوجد أي مجال للمقارنة في كرة القدم وقال: "نونيز سيكتب قصته الخاصة به بنفسه".

جدير بالذكر أن الصفقة ستكلف ليفربول حوالي 100 مليون يورو مع الإضافات التي طلبها بنفيكا في العقد بين الطرفين.