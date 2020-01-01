سواريز: ميسي يستطيع تجاوز كل شيء والعودة أقوى

نجم أتلتيكو مدريد لويس سواريز يراهن على عودة ليونيل ميسي لتقديم مستويات كبرى مع برشلونة

راهن مهاجم أتلتيكو مدريد لويس سواريز على قدرة ليونيل ميسي على تجاوز كل الأمور السلبية التي يمر بها والعودة أقوى لتقديم عطاء كبير من الذي اعتاده طوال مسيرته.

وحقق أتلتيكو مدريد الفوز على نظيره برشلونة أمس السبت بهدف مقابل لا شيء في أول فوز لدييجو سيميوني على برشلونة في بطولة الدوري الإسباني منذ أن بدأ حقبته مع الروخيبلانكوس.

حدث ذلك بغياب لويس سواريز سواريز والذي دخل في فترة حجر صحي لحين تحول فحوصاته من إيجابية إلى سلبية وبعد المباراة قال إن لاعبي أوروجواي تخلوا عن الحذر قليلًا فيما يخص إجراءات الوقاية من الوباء.

وأضاف المهاجم الأوروجوياني: "أنا أعتقد أنني تحدثت كثيرًا بالفعل عن برشلونة في أوقات سابقة وقلت كل شيء من الممكن أن يقال، أفضل ترك الأمر جانبًا الآن لكي استمتع بهذه اللحظة في أتلتيكو"

وتابع: "لكن كصديق لي وكشريك طوال سنوات أريد الحديث عن ليونيل ميسي، الوضع الحالي بالنسبة له يؤلمني، أنا قلق بشأنه كإنسان قبل أن يكون ذلك كلاعب كرة قدم"

وأردف: "لكنني أعلم أيضًا أنه قادر على المضي قدمًا ومواجهة هذا الوضع والتغلب عليه والعودة إلى تقديم المستويات الكبرى التي اعتاد عليها طوال مسيرته مع برشلونة"

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يذكر أن لويس سواريز قد رحل عن برشلونة خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية بعدما أبلغ النادي الكتالوني مهاجمه الأوروجوياني بأنه بات خارج الحسابات فيما يتعلق بالمستقبل..