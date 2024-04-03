"يمكننا الفوز من دونه".. سواريز ومارتينو يثيران الشكوك بشأن ميسي!

الثنائي يتحدث قبل موقعة مونتيري

لم يحسم تاتا مارتينو، مدرب إنتر ميامي، موقف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من مواجهة ضيفه مونتيري المكسيكي، غدًا الخميس، في ذهاب ربع نهائي كأس أبطال الكونكاكاف.

ويواجه ميسي سباقًا مع الزمن، ليتعافى من مشكلة في أوتار الركبة، قبل مباراة مونتيري المهمة، علمًا بأنه منذ آخر مشاركة له في الدوري الأمريكي، والتي سحق فيها أورلاندو سيتي بنتيجة 5-0، لعب إنتر ميامى 4 مباريات من دونه (فوز وتعادل وخسارتان).

وقال مارتينو، في تصريحات صحفية مساء أمس: "ليو يعاني من إصابة، وعلينا إدارة دقائقه، لدينا مباراة مهمة غدًا، لكن علينا أن نفكر في أننا بدأنا للتو في أبريل، ولا يمكننا تعريض لاعبينا للخطر، سنحدد بشكل أساسي ما هو الأفضل لليو، وبعد ذلك سنتخذ القرارات الصحيحة".

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من جهته، علق لويس سواريز: "ميسي يصنع الفارق، نحن نعرف ذلك، سننتظر حتى الغد لنرى موقفه، ولكن إذا لم يكن متاحًا، فسوف نفوز بالمباريات من دونه، إذا لعب فنستمتع به أكثر".

وأتم: "نعلم أنه موسم طويل، لدينا الكثير من الإصابات ولكن لدينا فريق كبير ولدينا الكثير من اللاعبين الجيدين حقا، إذا بقي الفريق متماسكًا واستمر في المضي قدما، فهذا هو التركيز".

وسجل سواريز 7 أهداف في أول 9 مباريات له في جميع المسابقات مع إنتر ميامي، وأثبت أنه انتقل للدوري الأمريكي لمواصلة تألقه، ولا يزال بإمكانه إحداث تأثير أكبر.