فيديو | ابن الوز عوّام.. تياجو ليونيل ميسي يسجل في النهائي ويتوج بأول كأس مع إنتر ميامي تحت 12 عامًا!

نجل سواريز شاركه التتويج!

ساهم تياجو ليونيل ميسي، في تتويج فريق إنتر ميامي تحت 12 عامًا، بكأس عيد الفصح الدولي، بعدما سجل هدفًا رائعًا في المباراة النهائية.

أظهر نجل ميسي البالغ من العمر 11 عامًا، قدراته الاستثنائية بهدف رائع بينما كان يرتدي قميص والده الشهير (رقم 10)، علمًا بأن "بنيامين" نجل لويس سواريز (10 سنوات) شاركه الفوز باللقب.

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وشارك في البطولة التي احتضنتها فلوريدا 300 فريق، بينهم 30 فريقًا دوليًا، قبل أن يتوج إنتر ميامي بفوز ساحق (4-0) في النهائي على حساب فلوريدا كراز.

ويواجه ميسي سباقًا مع الزمن ليتعافى من مشكلة في أوتار الركبة، قبل مباراة مونتيري المكسيكي، غدًا الخميس، في ذهاب ربع نهائي كأس أبطال الكونكاكاف، علمًا بأنه منذ آخر مشاركة له في الدوري الأمريكي، والتي سحق فيها أورلاندو سيتي بنتيجة 5-0، لعب إنتر ميامى 4 مباريات من دونه (فوز وتعادل وخسارتان).