سواريز متحدياً ريال مدريد.. "نريد الإنتقام"

سواريز بكامل الجهوزية لديربي مدريد

عبّر مهاجم لويس سواريز عن حماسه الشديد وترقبه لديربي مدريد المنتظر الأحد القادم في مباراة قد تُشكل منعطفاً مهماً في سباق لقب الدوري الإسباني.

ولطالما كان سواريز "حاضراً" في المباريات امام ريال مدريد مُسجلاً 11 هدفاً و5 أسيست في 17 مباراة.

وقال سواريز في لقاء صحفي: "كل المباريات أمام ريال مدريد تكون مُهمة، في مثل هذه المباريات تُقيّم جودة اللاعب، جميعنا متحمسين للقاء، وندرك أهميته جيداً"، مضيفاً "هذه المباريات هي التي ننتظرها ونريد أن ننتقم لنتيجة ديربي مرحلة الذهاب (2-0)".

وعن كونه هدّاف أتلتيكو مدريد في موسمه الأول مع الفريق، شرح سواريز لقناة الدوري الاسباني الرسمية أنه لم يستغنِ عن أسلوبه باللعب "انا تنافسيّ بطبعي، أريد تسجيل الأهداف والتحسّن دوماً".

وتابع: "أنا فريق يُعرف عنه أنه لا يُسجل العديد من الأهداف، لكن للحقيقة مع جودة اللاعبين المُحاط بهم فمهمة التسجيل تُصبح أسهل بكثير".

وعن هدفه الشخصي هذا الموسم أشار سواريز الى انه يريد مساعدة فريقه على التتويج بلقب الليغا الأول لهم منذ 2014، "نحن فريق يتمتع بحماس شديد جداً، ما زال أمامنا الوقت لنُثبت الكثير".