سواريز لميسي: لن تتوقف عن إظهار أنك الأفضل في العالم!

مازن زكيمازن زكي
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Lionel Messi Argentina World Cup 2022Getty
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سواريز يشيد بأداء ميسي ضد كرواتيا

أرسل لويس سواريز رسالة تهنئة إلى زميله السابق ليونيل ميسي بعد أن ضمنت الأرجنتين مكانًا في نهائي كأس العالم وأشاد به باعتباره "الأفضل في العالم".

حيث تألق البرغوث يوم أمس ضد كرواتيا وسجل هدفًا وصنع الآخر في الفوز بثلاثية نظيفة، وقدم أحد أفضل العروض الفردية في مونديال قطر 2022.

وتجمع ميسي وسواريز علاقة وثيقة منذ سنوات، حينما تشارك الثنائي اللعب معًا في صفوف نادي برشلونة الإسباني قبل رحيلهم إلى فرق مختلفة، مما جعل الأوروجوياني يشيد بأداء ميسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث نشر لويس صورة لميسي بقميص الأرجنتين عبر إنستجرام، وكتب عليها: "لن تتعب أبدًا من إظهار أنك الأفضل في العالم. يتوقف العالم كله ليثني على هذا الرجل وما قدمه لكرة القدم. يا صديقي المذهل!".

جدير بالذكر أن الأرجنتين تنتظر الفائز من مواجهة فرنسا والمغرب التي ستلعب اليوم، الأربعاء، من أجل معرفة المنتخب المنافس في النهائي الذي سيقام يوم الأحد المقبل.

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أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟

  • 79219فرنسا، 2018
  • 56892ألمانيا، 2014
  • 108173إسبانيا، 2010
  • 39073إيطاليا، 2006
283357 الأصوات

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