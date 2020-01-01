"سواريز لا يعرف حتى تصريفات الأفعال بالإيطالية؟ إنها كذبة"

سواريز مظلوم؟

قال الأستاذ في جامعة بيروجيا لورينزو روكا حول قضية لويس سواريز إن النجم الأوروجوياني لم يغش وكونه لم يكن يعرف كيف يصرف الأفعال باللغة الإيطالية مجرد كذبة.

واتهمت السلطات المحلية لويس سواريز بالغش في امتحان اللغة الإيطالية المطلوب قبل إصدار جواز السفر الإيطالي، الذي تقدم الأوروجوياني للحصول عليه مؤخرًا.

وأوضحت السلطات أن إجابات نجم برشلونة في الامتحان أظهرت نمطًا متكررًا غير معتاد في ذلك النوع من الاختبارات للحصول على الجنسية.

وحول ذلك قال الأستاذ روكا إن الأمر عبارة عن كذبة كبرى، الاختبار لم يكن عبارة عن نوع من الأسئلة يمكن الوصول إليه عبر الإنترنت، إنها كذبة أن سواريز لم يعرف كيفية تصريف الأفعال.

وأكد: "إنه كان مجرد اختبار شفهي ومحادثة واستمر ما بين 10 و12 دقيقة، لقد تعامل سواريز بشكل عادي ولم يحدث شيئًا من كل ما يقال حول احتياله، لقد كان يعرف جيدًا الفارق بين الماضي والحاضر والمستقبل وكيفية تصريف الأفعال بصورة صحيحة"

ويعتبر الأستاذ في جامعة بيروجيا لورينزو روكا أحد الذين اتهمتهم السلطات الإيطالية بالمساهمة في تسريب الاختبار للويس سواريز وأحد من يتم التحقيق معهم.

جدير بالذكر أن سواريز في الوقت الحالي قد اتفق مع أتلتيكو مدريد من أجل الانضمام لهم بعد إنهاء تعاقده في برشلونة، الذي أعلن الأمر رسميًا مساء اليوم..