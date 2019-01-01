سواريز: جريزمان بحاجة للتأقلم على أسلوب برشلونة

تعرف على تصريحات سواريز عقب مباراة نابولي الودية

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أكد لويس سواريز، مهاجم برشلونة، أنّ أنطوان جريزمان، الوافد الجديد، بحاجة إلى التأقلم مع طريقة لعب النادي الكتالوني مطالبًا الجمهور بالصبر.

سواريز شارك مع جريزمان للمرة الأولى في لقاء كأس خوان جامبر والذي انتهى بفوز البلوجرانا بهدفين لهدف.

وقال لويزيتو في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "شعرت بالإرهاق بعد انتهاء مباراة نابولي، الأمر معقد لأنها دقائقي الأولى في الفترة التحضيرية كما أنّ هناك اختلاف في التوقيت وبطولة الدوري الإسباني ستبدأ قريبًا".

وحول جريزمان، تابع: "بعد أن لعبت بجواره لدقائق للمباراة الثانية بعد كأس خوان جامبر أرى أننا سنشكل ثنائي قوي خلال الموسم".

وأوضح: "جريزمان يمتلك المقومات التي تجعله لاعبًا لبرشلونة لكنّه بحاجة إلى الوقت للتأقلم على أسلوب اللعب ولذلك أطلب من الجمهور الصبر عليه ومنحه فرصة لتقديم ما لديه".

واختتم: "إنّه لاعب ذكي ويعرف جيدًا قيمة الفريق وأتمنى أن يتأقلم سريعًا على فلسفة النادي".

جريزمان انضم إلى صفوف برشلونة بعد كسر الشرط الجزائي في عقده مقابل 120 مليون يورو.