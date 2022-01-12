سواريز: اعتذار إلى غانا؟ ليس ذنبي أنهم أهدروا ركلة الجزاء!

سواريز يرفض الاعتذار على واقعة طرده أمام غانا في كأس العالم 2010، قبل مباراة أوروجواي ضد "البلاك ستارز" في مونديال 2022.

رفض لويس سواريز مهاجم منتخب أوروجواي الاعتذار عن تعمد إيقاف الكرة بيديه خلال مواجهة بلاده أمام منتخب غانا في ربع نهائي بطولة كأس العالم 2010 التي أقيمت في جنوب إفريقيا.

سواريز سُئل عن الواقعة، التي حرمت منتخب غانا من الفوز في الوقت الإضافي، وأدت في النهاية إلى خروج "البلاك ستارز" من مونديال 2010، خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أوروجواي وغانا في كأس العالم 2022.

المنتخبان الأمريكي الجنوبي والإفريقي يخوضان مواجهة حاسمة للتأهل إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم 2022 عن المجموعة الثامنة، التي ضمن منتخب البرتغال بالفعل واحدة من بطاقتي الترشح إلى دور الستة عشر عنها.

وبدلًا من الاعتذار عن فعلته المثيرة للجدل، ألقى سواريز باللوم على المهاجم الغاني أسامواه جيان الذي أهدر ركلة الجزاء التي تسبب فيها، وقال إن خروج غانا من البطولة لم يكن خطأه.

وأثار صحفي غاني الموضوع خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة الجمعة، مؤكدًا أن الغانيين ينظرون إلى سواريز على أنه الشيطان نفسه.

ورد سواريز قائلًا:"في البداية، لن أعتذر عن ذلك، لقد منعت الكرة من الدخول إلى المرمى بيدي، لكن لاعب غانا هو من أهدر ركلة الجزاء وليس أنا".

واختتم قائلًا: "ربما أعتذر إذا تسبب في إصابة لاعب، لكن في تلك الحالة تلقيت بطاقة حمراء، والحكم احتسب ركلة جزاء، هذا ليس خطأي".

احتفال سواريز بعد إقصاء غانا بركلات الجزاء في مونديال 2010 زاد من بؤس الجماهير الغانية، ليصبح العدو الأول لهم منذ ذلك الوقت.