سواريز: استفدت من فيروس كورونا وأهداف برشلونة لم تتغير

السعي نحو جميع الألقاب أمر لا مفر منه..

يرى لويس سواريز، لاعب برشلونة، أنه قد استفاد من توقف نشاط كرة القدم في الأشهر الأخيرة بسبب فيروس كورونا، حيث سمح له ذلك بالتعافي والجاهزية لمباريات يفترض غيابه عنها.

سواريز خضع لعملية جراحية في بداية السنة الجديدة جعلت موسمه شبه انتهى مع البرسا، فكانت التوقعات تشير إلى عودته في شهر مايو بالجولات الأخيرة من عمر الدوري الإسباني.

لكن الدولي الأوروجوياني كان محظوظًا بتوقف النشاط من مارس وحتى يونيو، إذ سيكون قادرًا على لعب الـ11 مباراة المتبقيين من الليجا، والمقرر استئنافهم في 11 يونيو المقبل.

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وفي حديثٍ لصحيفة سبورت قال سواريز "جزئيًا، ساعدني فيروس كورونا على كسب الوقت والشفاء، سأكون قادرًا على لعب مباريات لم أتمكن من لعبها، أنا سعيد جدًا بهذا".

"عليك أن ترى الجزء السلبي من الأمر أيضًا، يجب أن نضع في الحسبان الوضع الحالي الذي يُعاني منه الكثير من الناس."

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وعن فترة الحجر "لقد كان وضعًا غير معتاد للغاية، توافقنا مع الأطباء والأخصائيين البدنيين بشكلٍ جيد وعملنا عن بعد من خلال الهاتف، كنت أتمرن ونتشارك سويًا من خلال مكالمات الفيديو".

"الحقيقة أنني سعيد للغاية بالعودة إلى التدريبات، في البداية قضيت بعض الوقت مع الأخصائي البدني وبدأت في الانخراط بالتدريبات شيئًا فشيئًا، الآن أتدرب بصورة كاملة مع المجموعات منذ بضعة أيام."

وأتم متحدثًا عن طموحات النادي الكتالوني "الطموحات هي نفسها، الفوز بأكبر قدر ممكن من المباريات، أعتقد أننا في وضعٍ يسمح لنا بذلك، أرى الفريق جيدًا ومتحمسًا للغاية".

الجدير بالذكر أن برشلونة يأتي في صدارة ترتيب الليجا بفارق نقطتين عن الغريم التقليدي ريال مدريد، في الوقت الذي وضع قدمًا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التعادل مع نابولي في إيطاليا ذهابًا بهدف لكل منهما.