سواريز إلى ريال مدريد: هل نسيتم كيف فزتم بالدوري العام الماضي؟

أجواء مشتعلة كانت في الديربي

التقطت عدسات الإعلام مناوشة ساخنة بين نجم أتلتيكو مدريد لويس سواريز ولاعب ريال مدريد لوكاس فاسكيز عقب الاحتجاجات الملكية على التحكيم في المباراة بين الفريقين.

الفريقان تعادلا بهدف لكل جانب، واحتج ريال مدريد على عدم احتساب ركلة جزاء في الشوط الأول بسبب لمسة يد على فيليبي راجعها الحكم بالفيديو وأكد شرعية اللعبة.

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ونقلت "موفيستار" حواراً ساخناً بين الثنائي فاسكيز وسواريز عقب اللقطة، إذ استمر لاعب ريال مدريد في مطالبة الحكم بركلة الجزاء، وهو ما دفع الأوروجوياني للتدخل.

وقال سواريز: "هل حقاً ستشتكي عقب الطريقة التي فزتم بها بالليجا العام الماضي؟ كانت أشبه بملابس الأطفال".

فاسكيز رد قائلاً: "إذا لم نفز نحن فلن تفوزوا أنتم أيضاً"، فرد سواريز: "فكيف إذاً فزتم أنتم؟".

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الحوار بين الثنائي توقف بعد تدخل لاعب أتلتيكو ماريو هيرموسو الذي اقترب من نظيره في ريال وقال له: "نحن نأكلكم"، وكل ذلك تم بعد نهاية الشوط الأول واتجاه اللاعبين لغرف الملابس بحسب القناة.

التعادل يبقي أتلتيكو مدريد في القمة بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة ولكن للأول مباراة مؤجلة بعد.