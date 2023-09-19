"سهرة مع زوجتي وقدح من النبيذ".. هكذا احتفل كارلو أنشيلوتي بالتفوق على زيدان!

الإيطالي يحقق رقمًا مميزًا

تخطى الإيطالي كارلو أنشيلوتي رقم سلفه زين الدين زيدان في قائمة أكثر مدربي ريال مدريد فوزًا بالمباريات عبر التاريخ.

وبفوزه على ريال سوسييداد في الجولة الماضية من الدوري الإسباني، بات أنشيلوتي محققًا لـ 173 انتصارًا في مسيرته، متجاوزًا رقم المدرب الفرنسي.

وأصبح أنشيلوتي ثاني أكثر المدربين إحرازًا للانتصارات مع الفريق الملكي، بعد أسطورة التدريب ميجيل مونيوز الذي يملك 357 انتصارًا في سجله مع اللوس بلانكوس.

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وحين سئل كارلو أنشيلوتي عن رد فعله عقب هذا الرقم المميز، أجاب إجابة طريفة شأنها شأن العديد من الملفات التي يتعامل معها مازحًا.

وقال المدرب الإيطالي المخضرم الذي سيبدأ خطوة جديدة مع منتخب البرازيل في 2024: "أمر رائع بكل تأكيد.. سأحتفل بهذا الرقم مع زوجتي وقدحًا من النبيذ!".