سهرة رمضانية مملة .. برشلونة يتعادل سلبيًا مع جيرونا

برشلونة وجيرونا بلا أهداف!

سقط برشلونة في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه جيرونا على ملعب سبوتيفاي كامب نو في الأسبوع الـ28 من الدوري الإسباني بقيادة تحكيمية لأنطونيو ميجيل ماثيو لاهوز.

ورفض برشلونة قبول هدية فياريال، الذي انتصر على ريال مدريد، ليبقي صراع الدوري الإسباني لفترة أطول، بعد التعثر أمام جيرونا مساء اليوم الإثنين، في لقاء أبرز لقطاته عندما جاءت الكاميرا على طفلة صغيرة نائمة في مدرجات كامب نو، وهو ما يمثل كرة القدم التي شهدتها المباراة.

للمقارفة فإن آخر تعثر لبرشلونة هذا الموسم في الليجا كان أمام إسبانيول في كامب نو بالجولة 15 وتحت إدارة تحكيمية للمخضرم لاهوز.

وشهد الشوط الأول لقطة مثيرة للجدل في الدقيقة 36، عندما تصدى باولو جازانيجا حارس جيرونا لكرة رونالد أراوخو قبل أن تتجاوز خط المرمى بكامل محيطها.

لاعبو برشلونة قدموا أداءً مخيبًا للآمال، وبالرغم من الفرص العديدة إلى أن معظم تسديدات لاعبو البلوجرانا جانبت القائم والعارضة، حيث صوب أفراد كتيبة المدرب تشافي هيرنانديز 18 تسديدة على مرمى جيرونا، ثلاث فقط كانوا بين القائم والعارضة.

يذكر أن برشلونة ينفرد بصدارة الليجا بمجموع 72 نقطة، ويأتي ريال مدريد ثانيًا برصيد 59 نقطة، وجيرونا يحتل المركز الـ11 برصيد 35 نقطة.