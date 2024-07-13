بعد 7 سنوات من الكلاسيكو .. قميص ميسي يعود في ملعب سانتياجو برنابيو!

ماذا حدث؟

أصبح الملاكم الأرجنتيني الملقب بـ"لا كوبرا"، حديث الساعة في برشلونة، بعدما احتفل بفوزه في إحدى النزالات، على طريقة نجمه الملهم، ليونيل ميسي، في ملعب سانتياجو برنابيو، قبل سبع سنوات.

وبالعودة إلى الوراء، وتحديدًا في أبريل 2017، قدم ليونيل ميسي لقطة لا تُنسى على ملعب البرنابيو، بعد إحراز هدف الفوز القاتل لفريقه برشلونة في شباك ريال مدريد في الدقيقة 92، ليحتفل بهدفه رقم 500 في مسيرته بقميص الفريق الكتالوني، الذي قام بإشهاره تجاه الجماهير في معقل الريال.

وكان (لا كوبرا) قد فاز بالنزال لاستحالة إنهاء القتال، ليفاجئ الجماهير البرنابيو، بعد تسلم الحزام، بإشهار قميص ليونيل ميسي على طريقته تجاه الجماهير، في لقطة تحولت إلى حديث الساعة في البلاد، وخطفت قلوب عشاق برشلونة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال الملاكم عن تلك اللقطة، إنه دومًا معجبًا بشدة بليونيل ميسي الذي يعتبره مثله الأعلى، ولهذا السبب لم يتردد في تقليد الاحتفال التاريخي الذي قام به مهاجم إنتر ميامي الحالي في ملعب سانتياجو برنابيو بعد تسجيل الهدف الحاسم في الدقائق الأخيرة.

وقدم (لا كوبرا) لقطة مؤثرة عقب الفوز في النزال، حيث انفجر في البكاء، كما قام بعناق المنافس في نهاية النزال، ما أظهر صداقة رغم النهاية الموترة التي شهدها النزال.