فيديو | سنفتقد غيابه .. مراوغة خيالية وثنائية لميسي في انتصار ساحر للأرجنتين ضد بيرو

لن نتحمل غيابه لهذه الفترة

ليلة ساحرة بكل المقاييس شاهدناها بعدما عاد ميسي إلى أفضل مستوياته، في فوز الأرجنتين على بيرو بهدفين نظيفين في تصفيات كأس العالم.

نجم إنتر ميامي قدم ليلة لا تنسى مع فريق المدرب ليونيل سكالوني، وساهم في استمرار الأرجنتين بلا أي هزيمة خلال تصفيات مونديال 2026.

ميسي تصدر المشهد وحده في المباراة التي أقيمت في الساعات الأولى من صباح اليوم، وسجل هدفين للأرجنتين في مرمى الفريق الخصم.

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هاتريك لم يكتمل

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بداية المباراة كانت مبشرة للغاية بالنسبة لميسي حيث انطلق واخترق دفاعات بيرو ولكن لم يحالفه التوفيق، قبل أن يسدد ركلة حرة متقنة لامست يد الحارس وخرجت.

وبعدها سجل ميسي الهدف الأول من تسديدة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء سكنت الزاوية العليا من المرمى، وجاء الهدف الثاني مشابهًا إلى حد كبير حيث جاء من نفس المكان لكن التسديدة جاءت بالزاوية السفلى.

وكان ميسي على وشك تسجيل الهدف الثالث، ولكن الحكم ألغاه بعد مراجعة تقنية الفيديو للحالة بسبب التسلل.

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دفاع بيرو حاول بشتى الطرق العودة إلى المباراة من جديد، لكن ميسي كان قد أنهى وظيفته على أكمل وجه ليضمن 3 نقاط جديدة لبلاده.

وساهمت هذه الثنائية في تفوق ميسي على لويس سواريز نجم المنتخب الأوروجوياني، بعدما وصل رصيده من الأهداف في تصفيات كأس العالم إلى الرقم 31 بفارق هدفين عن زميله السابق في برشلونة.

سنفتقده في إنتر ميامي

انضم ميسي إلى صفوف النادي الأمريكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، للحصول على تجربة أكثر هدوءًا من تجاربه الأوروبية السابقة.

ولكن يبدو أن هذه التجربة ستكون هادئة أكثر من اللازم، لخروج إنتر ميامي من المنافسة على الدوري الأمريكي، وقواعد المسابقة التي ستجعل الفريق بلا مباريات لعدة أشهر.

هل سنتحمل غياب ميسي عن الصورة طول هذه المدة؟ السحر الذي قدمه ضد بيرو يؤكد لنا أننا سنفتقد ذلك كثيرًا، لذلك الأفضل هو رؤية صاحب الـ36 سنة في تجربة أخرى على سبيل الإعارة لبضعة أشهر ربما في الدوري السعودي أو بيته السابق برشلونة!