سنذهب للتصفيات .. أجويرو يكشف تفاصيل حواره مع ميسي بعد انتقاله لإنتر ميامي

مركز مُحبط لفريق ميسي الجديد

كشف النجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، عن الحوار الذي جمعه بمواطنه ليونيل ميسي بعد انتقاله إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي خلال هذا الصيف.

ميسي رفض فكرة الانتقال إلى السعودية من بوابة الهلال، كما تعثرت إمكانية عودته إلى فريقه السابق برشلونة، لينضم في خطوة تاريخية إلى إنتر ميامي لمدة 3 سنوات براتب سنوي قيمته 50 مليون يورو، بالإضافة لبعض الامتيازات المالية الأخرى.

وقال أجويرو في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية:"لقد تحدثت إلى ميسي أمس، وأرسلت له رسالة بها ترتيب فريقه بالمنطقة الشرقية للدوري الأمريكي".

وأضاف:"قلت له فريقك متأخر وعليكم الانتقال إلى المركز الثامن أو التاسع، وقام بالرد ضاحكًا أن فريقه سيحاول التأهل إلى مرحلة التصفيات".

يذكر أن إنتر ميامي يحتل المركز الأخير بجدول ترتيب المنطقة الشرقية بالدوري الأمريكي، بعد فوزه بخمس مباريات فقط من أصل 16، ولكن من حسن حظ ميسي أن فريقه لن يهبط وفقًا للقواعد الحالية بالمسابقة.