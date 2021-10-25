سمية الخشاب المانشستراوية تثير الجدل: سولشاير بتاع كفتة!

وجهت الممثلة المصرية سمية الخشاب، المعروفة بتشجيع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، انتقادات حادة إلى النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب "الشياطين الحمر".

انتقادات سمية الخشاب جاءت أثناء وبعد خسارة مانشستر يونايتد المذلة أمام ليفربول بخمسة أهداف نظيفة، في قمة الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي.

وتفاعلت سمية الخشاب بشكل متواصل طوال أحداث المباراة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عبر سلسلة من التغريدات أثناء وبعد اللقاء.

وكتبت الخشاب تعليقًا على دفاع يونايتد: "دفاع اليونايتد بيفكرني بالسيرك القومي، ما هو عشان الكابتن بتاع الفريق بلياتشو"، في إشارة إلى هاري ماجواير.

فيما كتبت متحدثة عن أداء الفريق: "اليونايتد بيلعب بأنيل خط باكات ومنظومة دفاعية في الدوري، بسبب المدرب الكفتة اللي مبيفهمش حاجة".

انا كنت عارفه انه بتاع كفته ده مش مدرب ده اخره يدرب رقصه بحيره البجع https://t.co/lVeD666nEh — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) October 24, 2021

وطالبت الخشاب إدارة يونايتد بالتعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان، وأكدت أن أيام سولشاير في يونايتد انتهت.

قريبا هتسمعوا خبر تعاقد زيدان مع اليونايتد، هو لسه في ترتيبات بس سولشاير بحححح — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) October 24, 2021

فيما تفاعلت سمية الخشاب مع النتيجة النهائية للمباراة، عبر نشر عدد من الصور الحزينة من أعمالها الفنية، بعد سؤال الجمهور عن أحوالها بعد الهزيمة.

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