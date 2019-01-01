سمولينج: أفتقد مانشستر يونايتد

مستقبله لا يزال في حالة غموض..

عبّر كريس سمولينج، مدافع روما المعار من مانشستر يونايتد، عن افتقاده للمانيو كثيرًا، ولكنه في الوقت نفسه أكد على أنه يشعر بالسعادة لتواجده في الجياليروسي في الفترة الحالية.

وكان اليونايتد قد أعار سمولينج لروما لمدة عام، وحتى الآن يظهر الدولي الإنجليزي بمستوى أكثر من رائع جعل إدارة النادي العاصمي تسعى في أن تحصل على خدماته بصورة دائمة.

الدولي الإنجليزي في تصريحات للصحافة قال "أنا أفتقد يونايتد لأنني كنت هناك لسنوات عديدة وكنت معتادًا على أن أكون جزءًا أساسيًا من النادي، لكنني استمتع بالفصل الجديد الآن في روما.".

"آمل أن استمر في التأثير على المبارايات وأن يكون لنا موسمًا ناجحًا. أنا الآن أستمتع حقًا بالتواجد في إيطاليا. لقد بدأت في فهم بعض الأشياء التي يقولوها المدرب بالإيطالية، حتى مع اللاعبين أنا محظوظ لأن القليل منهم يتحدثون الإنجليزية."

"أنا أفهم الكثير من العبارات المتعلقة بكرة القدم، وعبارات أخرى كثيرة تساعدني على التفاعل مع الفريق داخل أو خارج الملعب."

وحول مستقبله في روما وإيطاليا بشكل عام، تحدث سمولينج بقوله "أشعر أنني مستقر للغاية، عائلتي انتقلت إلى هنا واستقرت، عندما تكون عائلتي سعيدة وكذلك أنا، يظهر ذلك جليًا في أرض الملعب.".

وأتم "أهداف مدربنا ليست فقط الوصول لدوري أبطال أوروبا، بل نسعى للحصول على بطولة على الأقل. هذا هو موضع تركيزي بالكامل حاليًا. عندما ينتهي الموسم وقد نكون حققنا شيئًا، حينها يمكن الحديث عن ما سيحدث بعد ذلك.".

يذكر أن روما يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.