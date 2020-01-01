رسميًا - سموحة يعلن تعاقده مع حمادة صدقي خلفًا لـ حسام حسن

فرج عامر يعلن الاتفاق مع حمادة صدقي لتدريب الفريق.

أعلن محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن اتفاقه مع حمادة صدقي، المدير الفني لفريق الهلال السوداني، لتدريب الفريق، خلفًا للمدرب حسام حسن.

حسام حسن قدم استقالته من تدريب فريق سموحة، بسبب سوء نتائج الفريق مؤخرًا، ووافقت إدارة ناديه برئاسة فرج عامر، على الاستقالة.

فرج عامر قال خلال تصريحات صحفية عقب مباراة سموحة أمام حرس الحدود "حمادة صدقي وصل الأسكندرية، بعد انتهاء مباراته مع الهلال أمام النجم الساحلي أمس السبت".

الجهاز الفني لسموحة سيضم أحمد ناجي مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عبد الفتاح وخميس جعفر مدربان، والإنجليزي واين رويال مخطط أحمال، ومحمد عبد الجواد طبيب، ومفيد خليل أخصائي تأهيل، وعبد الباري المليجي مدير إداري، وعادل محجوب إداري، وعمرو إسماعيل مدير شؤون اللاعبين.

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وأشار رئيس سموحة إلى أن العقد الذي تم إبرامه مع حمادة صدقي، سيمتد إلى موسم ونصف موسم، على أن يبدأ مهمته من مباراة الإسماعيلي، المقرر لها 18 يناير الجاري.

حمادة صدقي رحل عن تدريب الهلال السوداني، بعد 32 يومًا فقط، قاد فيهم الفريق للفوز على النجم الساحلي بهدف دون رد بالجولة الثالثة، قبل الخسارة بهدفين مقابل هدف أمس السبت.

ويتولى حمادة صدقي مهمة تدريب سموحة للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تولى تدريب الفريق موسم 2013-2014، وحقق نتائج مميزة معه.