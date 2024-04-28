"سمعت أصوات القرود" .. نجم أتلتيك بيلباو يفسر سبب احتفاله الغريب أمام أتلتيكو مدريد

هكذا رد لاعب بيلباو على الإهانات العنصرية

شهدت مباراة أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بيلباو واقعة عنصرية مؤسفة، تعرض لها النجم نيكو ويليامز لاعب الفريق الباسكي، وذلك خلال الشوط الأول في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت، تسبب في تفعيل البروتوكول.

وأوقف الحكم المباراة في نهاية الشوط الأول، بعدما قام عدد من جماهير أتلتيكو مدريد بمدرجات ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، بتقليد صوت القرود، أثناء تنفيذ نيكو ويليامز لركلة ركنية، كما قام أحد المتواجدين بتوجيه كلمة "قرد" إلى اللاعب.

وتم تفعيل البروتوكول عن طريق نظام المخاطبة العامة، بالإضافة إلى تدخل كوكي وأنطوان جريزمان ثنائي أتلتيكو مدريد، وطالبوا من الجماهير الحاضرة التوقف عن الإهانات العنصرية تجاه لاعب أتلتيك بيلباو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبعد دقائق قليلة من واقعة العنصرية، نجح نيكو ويليامز في تسجيل هدف التعادل لأتليتك بيلباو، ليحتفل ويُبرز من خلال احتفاله لون بشرته السمراء، ردًا على الإهانات التي تعرض لها.

وقال ويليامز عقب انتهاء المباراة: "ذهبت لتنفيذ ركلة ركنية، وسمعت أصوات القرود، حيث فعل ذلك عدد قليل من الجماهير، فهناك أشخاص أغبياء في كل مكان، وأتمنى أن يتغير هذا شيئًا فشيئًا، واحتفلت بهذه الطريقة لأنه ليس من الطبيعي أن تتعرض للإهانة بسبب لون بشرتك".

وعبر قنوات "DAZN" قال كوكي لاعب أتلتيكو مدريد: "إذا حدث شيء لنيكو فأرسل له الكثير من التشجيع، الأشخاص العنصريين يجب ألا يكون لهم مكان في مجتمعنا".

كما علق إيناكي ويليامز شقيق نيكو قائلًا: "كنت أعلم أنه إذا فعل أخي ذلك يعني أن شيئًا ما قد حدث، لقد قاموا بتقليد أصوات القرود، هذا الأمر غير مقبول ويجب ألا نراه في كرة القدم، والحكم تدخل بشكل جيد، وعندما كان أخي يحصل على الكرة الجميع يطلق صافرات الاستهجان ضده، لا أعرف لماذا تصفر على شخص تعرض للإهانة وليس العنصري".

وواصل إيناكي: "كرة القدم هي رياضة للأطفال ونشأنا ونحن نلعبها، فهناك الكثير من الأشياء الإيجابية ويجب أن نكون قدوة وينتهي هذا الأمر الآن، ويجب وضع حدًا لهذه الآفة".