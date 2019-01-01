سليماني يدخل تاريخ موناكو بعد مواجهة بريست
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حقق فريق موناكو اليوم الفوز على نظيره ستاد بريست ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي بأربعة أهداف لهدف وحيد.
وشهدت المواجهة تألق النجم الجزائري إسلام سليماني الذي ظهر بمستوى مميز وسجل هدفًا من ركلة جزاء كما صنع هدفين لفريقه.
بوصوله للهدف الرابع له مع الفريق والصناعة الثالثة نجح سليماني في أن يكون أول لاعب يصل للمساهمة في سبعة أهداف مع موناكو خلال أول خمس مباريات من الدوري الفرنسي.
وتقتصر تلك الإحصائية على الفترة بداية ٢٠٠٦ وحتى الآن عندما بدأت شبكة "اوبتا" تغطية الدوري الفرنسي في تلك الجوانب.
وكان سليماني قد انضم لصفوف موناكو قادمًا من نظيره الإنجليزي ليستر سيتي هذا الصيف على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.
جدير بالذكر أن سليماني يلعب للمرة الأولى في مسيرته بالدوري الفرنسي حيث سبق له اللعب الجزائري والبرتغالي والإنجليزي والتركي.