لسلوكه أم مستواه؟ "اخرس؛ أنت مروع!" فينيسيوس يرد على فيران توريس

أزمة جانبية على هامش مباراة الكلاسيكو بين فينيسيوس جونيور وفيران توريس

اندلع جدالًا أو مشاجرة صغيرة بين البرزيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد والإسباني فيران توريس لاعب برشلونة خلال مباراة الفريقين لم ينهها سوى تدخل قائد ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيما وزملائه.

سجل فينيسيوس هدف التقدم لريال مدريد مع نهاية الشوط الأول قبل أن يضيف قائده كريم ثلاثة أهداف؛ ليفوز ريال مدريد برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي كأس الملك ويتأهل للنهائي بمجموع المباراتين 4-1.

وغادر فينيسيوس أرض الملعب قبل خمس دقائق من نهاية المباراة؛ لتبدأ أزمة بينه وبين مدافع برشلونة أراوخو، توني كروس تدخل سريعًا لجذب زميله البرازيلي وكذلك فعل ميليتاو وكريم.

لكن تدخل غير متوقع من فيران توريس الذي واجهه فينيسيوس وطالبه بالصمت: "اخرس، أنت مروع". ولا يُعرف هل قال اللاعب البرازيلي لتوريس هذا كإسقاط على مستواه أم تعبيرًا عن سلوكه؟

الشجار لم يدم طويلًا نظرًا لوجود لاعبي ريال مدريد الذين تدخلوا سريعًا وأبعدوا الثنائي عن بعضهما وأخرجوا زميلهم البرازيلي من الملعب.