"سلوك" رونالدو مع يوفنتوس يُغضب أسطورة كرة القدم الإيطالية!

وجهة نظر منطقية بعض الشيء..

تستمر ردود الأفعال الغاضبة على ما فعله كريستيانو رونالدو في مباراة يوفنتوس الأخيرة أمام جنوى، وهذه المرة بتعليق من الأسطورة لوكا توني شكك فيه في سلوك البرتغالي.

وكان رونالدو بعد المباراة قد قام بإلقاء قميص البيانكونيري أرضًا على الرغم من فوز اليوفي بثلاثية لهدف، غير أن الغضب بدا واضحًا للدون لعدم تسجيله في تلك الليلة.

فيما بعد، اتضح أن رونالدو ألقى القميص إلى أحد جامعي الكرات في ملعب أليانز ستاديوم، ولكن هذا على أي حال ليس بعذر بالنسبة لتوني وغيره لرمي القميص هكذا.

توني في تصريحات صحفية قال عن الأمر "رونالدو مهم جدًا ليوفنتوس، إنه أفضل هداف وقد سجل الكثير، لكنني لست سعيدًا ببعض مواقفه تجاه المجموعة".

كما أضاف "أتذكر عندما كنت ألعب كنت أنانيًا للغاية وإذا لم أسجل كنت أبقى في الملعب من أجل الاحتفال مع زملائي، لقد تحملت خيبة الأمل".

وأتم لاعب يوفنتوس السابق "بغض النظر إذا ما كانت هذه مصادفة أم لا، أنت لا تلقي القميص أبدًا، في بعض الأحيان ينبغي أن يكون البطل العظيم قدوة يحتذى بها".

الجدير بالذكر أن البعض استغل واقعة رونالدو للتأكيد على أنه يعيش أيامه الأخيرة داخل يوفنتوس بعد الفشل الذريع هذا الموسم سواءً على الصعيد الأوروبي أو المحلي.