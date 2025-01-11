"بسبب اقتراب عقده من الانتهاء" .. سلوت يدافع عن آرنولد بعد هدفه الخرافي في الكأس

سلوت يدافع عن آرنولد...

دافع أرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، عن ترنت ألكساندر آرنولد، لاعب الريدز، في وجه الانتقادات الموجه إليه بعد المستوى الذي ظهر به أمام مانشستر يونايتد، في الأسبوع الماضي بالدوري الإنجليزي في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وساهم آرنولد، في فوز ليفربول، على أكرينجتون ستانلي، برباعية نظيفةة في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد تسجيله الثاني لفريقه بطريقة مميزة بعد تسديدة قوية من على مشارف منطقة الجزاء.

وقال سلوت في تصريحات عقبت اللقاء: "يمكنني التحدث لساعات عن روعة هدف آرنولد، إنه لا يصدق، كل لاعبي العالم باستثناء القليل لديهم مباريات سيئة هذا أمر طبيعي، ولكن في الوقت الذي يلعب فيه ترنت مباراة سيئة الجميع يعلق عليها".

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وتابع: "ربما يكون ذلك بسبب اقتراب عقده من الانتهاء، لا أعلم إذا لم يكن هذا الأمر موجودًا هل سيتحدث الناس بتلك الطريقة أم لا، لقد قدم شوطًا أول رائعًا ضد يونايتد، وكان هذا واضحًا ولكن الكثير من المحللين كانوا قاسيين عليه، لذا كان من الجيد أن يعود على ملعبنا ويشعر بحفاوة الجماهير مرة أخرى".

وينتهي عقد اللاعب الإنجليزي، مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي، وارتبط بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في صفقة انتقال حر.

جدير بالذكر أن آرنولد، يستعد مع ليفربول، لمواجهة نوتينجهام فورست، مساء يوم الثلاثاء القادم ضمن مواجهات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي.