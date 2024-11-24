سلوت: صلاح يسجل من العدم ولا نتمنى مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي

صلاح أنقذ ليفربول قبل المواجهات النارية...

أشاد أرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، بمستوى محمد صلاح، لاعب فريقه أمام ساوثامبتون، وأكد أنه لا يتمنى مواجهة ريال مدريد، ومانشستر سيتي، خلال الفترة المقبلة.

وتمكن ليفربول، من خطف فوزًا ثمينًا على حساب ساوثامبتون، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي، في لقاء شهد تسجيل محمد صلاح، نجم الريدز لهدفين.

وقال سلوت في تصريحات لشبكة "بي بي سي سبورت" عقب اللقاء: "لم يكن من المستغرب أن يجعل ساوثامبتون المباراة صعبة، لقد شاهدناهم أمام الفرق الكبيرة، ولكننا هيمننا على اللقاء اليوم، ومع تقدمهم بهدفين لهدف تصعب الأمر علينا حقًا".

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وعن هدف محمد صلاح الأول، قال المدرب: "هذا ما يفعله اللاعبون المميزون، يمكنهم التسجيل من العدم، صلاح مشهور بدقة توقيت انطلاقاته فهو يجد اللحظة المناسبة ويسجل الهدف".

وتابع: "إذا كنت تريد الفوز بالمباريات فأنت بحاجة إلى تسجيل الأهداف، والجميع يعلم أن صلاح قادر على التسجيل، بالنسبة لي الهدف الأول هو الأهم لأننا سجلنا من العدم، ثم بعد ذلك كنا ننتظر تسجيل هدفًا آخر".

ويستعد ليفربول، لمواجهة ريال مدريد، مساء الأربعاء القادم في دوري أبطال أوروبا، على أن يستضيف مانشستر سيتي، مساء الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الهولندي عن المباراتين: "لقد هيمن الفريقان على كرة القدم الأوروبية على مدار السنوات الماضية، لذا لا يمكننا أن نتمنى أن نواجهم الأسبوع المقبل على أرضنا".

جدير بالذكر أن ليفربول، يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، وبفارق ثمان نقاط عن مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني.