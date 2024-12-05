"لا أتنبأ بالمستقبل وهذا ما أتوقعه" .. رد جديد من سلوت على مستقبل محمد صلاح

موسم مميز للجناح المصري

بعد تألقه اللافت في تعادل ليفربول مع نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، تم سؤال آرني سلوت مدرب الريدز حول مستقبل الجناح المصري محمد صلاح.

صاحب الـ32 سنة واصل ظهوره بمستويات مبهرة مع ليفربول هذا الموسم، بتسجيله هدفين وصناعة هدف آخر، خلال تعادل الفريق 3/3 مع نيوكاسل، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، أمس، الأربعاء، على ملعب الماكبايز، في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي.

وبعد المباراة قال سلوت عن مصير صلاح الذي ينتهي عقده مع ليفربول في يونيو 2025 ولم يجدد حتى الآن:"لا يمكنني التنبؤ بالمستقبل، ولكن يمكنني أن آمل وأتوقع أنه في وضع جيد الآن ويلعب بفريق رائع، ما يجعله لاعبًا خاصًا بالنسبة لي، هو أنه في الساعة الأولى من المباراة لم يكن في أفضل حالاته، ولكن بعدها سجل هدفين ولعب تمريرة حاسمة وسدد كرة في القائم".

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وأضاف:"ما فعله لا يمكن للعديد من اللاعبين القيام به، خاصة بعد الساعة الأولى التي لعبها، لذلك هذا يجعله لاعبًا خاصًا بجانب الأهداف التي سجلها لنا عمومًا".

وفي تصريحات أخرى لأمازون برايم قال الهولندي:"بعد الأسبوع الذي مررنا به أثبتنا أننا يمكننا تغيير مسار المباراة وهو أمر إيجابي، في كل مرة نحتاج فيها إلى صلاح يسجل هدفًا".

وكان موقع "ذا أثلتيك" قد أكد في تقرير جديد، أن المحادثات لا تزال مستمرة بين صلاح وليفربول، وسط حالة من التفاؤل حول توقيع اللاعب على عقد جديد.

جدير بالذكر أن الدولي المصري نجح في تسجيل 15 هدفًا وصنع 12 في 21 مباراة مع ليفربول بكل البطولات حتى الآن.