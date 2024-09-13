سلوت يختار "الإجابة المملة" عن مستقبل صلاح ويرحب بتمرد حارس ليفربول

تصريحات المدرب الهولندي قبل اللعب ضد نوتنجهام فورست

يصر آرني سلوت مدرب ليفربول الاعتماد على ما وصفها بـ"الإجابة المملة"، في الحديث عن تجديد عقود اللاعبين بالفريق، مفضلًا التركيز على ما يحدث داخل الملعب فقط.

موضوع التجديد لمحمد صلاح فرض نفسه في الآونة الأخيرة، بسبب تألق اللاعب وبدايته المميزة للموسم مع الريدز، مما جعل عشاق الفريق الإنجليزي يتجهون إلى المطالبة بالإبقاء عليه بدلًا من رحيله بالمجان بعد نهاية عقده في صيف 2025.

ولا يتعلق الأمر بصلاح فقط، هناك أيضًا فيرجيل فان دايك وترنت آرنولد، وقال سلوت عن هذه القضية في المؤتمر الصحفي لمباراة نوتنجهام فورست:"مرة أخرى، سأخرج بالإجابة المملة، نحن لا نتحدث عن العقود هنا".

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وأضاف:"لا أريد تشتيت الانتباه تجاه أشياء خارجية، كل تركيزي ينصب على الفريق وإخراج أفضل ما عند اللاعبين".

وعند تلميح كايمين كيلهر بالرحيل عن النادي:"سأشعر بالقلق فقط إذا قال أحد اللاعبين إنه لا يريد الظهور مع الفريق الأول ويفضل البقاء على مقاعد البدلاء مدى الحياة، إنه أمر طبيعي، ولكن من العادي أيضًا أن يكون لدى هذا النادي الذي يتنافس على الألقاب أكثر من 11 لاعبًا يمكنهم اللعب".

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وأضاف:"الأمر يتعلق أكثر بمساعدة الفريق، كيلهر فعل ذلك أكثر من مرة، وأبدى استعداده دائمًا عندما نحتاج للاعتماد عليه، ومن الواضح للجميع أن أليسون هو رقم 1".

وعن إمكانية ظهور فيديريكو كييزا:"تدرب 3 أو 4 مرات، لذا دعونا نرى حالته اليوم، لأن لدينا أكثر من 20 لاعبًا للاختيار بينهم".

يذكر أن ليفربول يلعب أمام نوتنجهام وهو في المركز الثاني بجدول الدوري الإنجليزي بـ9 نقاط، متساويًا مع مانشستر سيتي صاحب المركز الأول بفارق الأهداف.