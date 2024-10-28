"هذه مزحة لعينة".. سلوت: لاعبو آرسنال أفسدوا المباراة.. والحكم عاقبني على خطأ لم أرتكبه

ماذا قال مدرب ليفربول؟

أعرب أرني سلوت المدير الفني لليفربول عن استيائه من الحصول على بطاقة صفراء في مواجهة آرسنال أمس الأحد، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المدرب الهولندي في مؤتمر صحفي عقب المباراة التي انتهت بالتعادل (2-2): "كان لاعبو آرسنال يسقطون على الأرض بعد كل كرة، وهذا جعل المباراة (بلا طاقة) في رأيي".

وأضاف: "قلت لإبراهيما كوناتي (مدافع ليفربول) هذه مزحة لعينة، فظن الحكم الرابع أنني أوجه الحديث له (أنت مزحة لعينة)، لكن هذا ليس ما قلته بالتأكيد، لكنني حصلت على بطاقة صفراء، لذلك يجب أن أكون حذرًا الآن".

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وسبق وحصل سلوت على بطاقة صفراء في مواجهة تشيلسي، ليصبح على بعد إنذار واحد من الإيقاف.

وعن التعادل مع آرسنال، علق: "التأخر مرتين أمام فريق قوي، ثم الحصول على نقطة هو أمر سار، خاصة وأننا اضطررنا للعب مباراة خارج أرضنا في أوروبا هذا الأسبوع، وكان لدينا يوم واحد أقل (من الخصم) للتعافي والاستعداد".

بهذا التعادل، احتفظ مانشستر سيتي بصدارة ترتيب البريميرليج برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول، بينما يحتل آرسنال المركز الثالث بـ18 نقطة.