سلمان المؤشر يُحدد شرطًا لتجديد عقده مع الأهلي

بدأ المؤشر مشواره كلاعب في نادي حراء في مكة المكرمة مسقط رأسه

أكدت تقارير صحفية سعودية أن اللاعب سلمان المؤشر لاعب النادي الأهلي السعودي قد وضع شرطًاً من أجل تجديد تعاقده مع الراقي خلال الفترة المُقبلة.

سلمان المؤشر ربط تجديد عقده بتسلم كافة مستحقاته المتأخرة رافضاً فكرة التفاوض مع الإدارة قبل إغلاق الدفعات المالية التي لم يتسلم منها أي مبلغ منذ 3 أعوام.

وتأمل إدارة الأهلي الحالي برئاسة أحمد الصائغ في تجديد عقد اللاعب الذي يدخل فترة الانتقالات الحرة خلال ثلاثة أشهر، ويحق له التوقيع لأي نادي.

وبدأ المؤشر مشواره كلاعب في نادي حراء في مكة المكرمة مسقط رأسه وقدم مستويات ممتازة مع ناشئي حراء، ثم لعب لنادي الهلال في عمر السادسة عشر في صيف 2005 ، وتابع مسيرته مع نادي الهلال السعودي.

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بعدها عاد لنادي الوحدة وأبرز نفسه، مما جعل بوصلة النادي الأهلي تتجه إليه، وأنضم للفريق في صيف عام 2014 حيث أبرز نفسه كثيرًا وأصبح من أوراق الفريق الثمينة وكسب خبرات مما جعله ينضم للمنتخب من جديد.